London (dpa) - Queen Elizabeth II. wird heute mit ihrem Mann Prinz Philip zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Die beiden werden bis Freitag hauptsächlich in Berlin sein, weitere Stationen sind Frankfurt am Main und die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen in Niedersachsen. Mit 21 Salutschüssen wird die Queen heute Abend am Flughafen Tegel empfangen, dann geht es zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Morgen steht unter anderem eine Schiffsfahrt auf der Spree auf dem Programm.