Berlin (dpa) - Die angeschlagene SPD will auf einem kleinem Parteitag heute in Berlin ihr Profil schärfen. Mit dem Fokus auf Themen der sozialen Gerechtigkeit will die Partei verlorenes Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. So fordert die SPD mehr Geld für Bildung, Digitales, sozialen Wohnungsbau sowie 12 000 neue Polizisten in Bund und Ländern bis zum Jahr 2019. Auch will sich die Partei bis zur Bundestagswahl im Herbst 2017 stärker vom Koalitionspartner Union abgrenzen. In Umfragen liegen die Sozialdemokraten derzeit nur bei um die 20 Prozent.