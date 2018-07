Nauen (dpa) - Die SPD hält in der Flüchtlingskrise eine Abriegelung der deutschen Grenzen für Unsinn. «Verstärkte Kontrollen ist was anderes, aber eine komplette Schließung ist absolut illusorisch. Und man sollte den Leuten da keine Scheinlösungen anbieten», sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Rande der SPD-Klausur in Nauen im Deutschlandfunk. Entscheidend sei nun eine Sicherung der EU-Außengrenzen. SPD-Parteivize Ralf Stegner forderte Kanzlerin Angela Merkel auf, die Schwesterpartei CSU in der Flüchtlingspolitik in die Schranken zu weisen. Die CSU setze auf Parolen wie die AfD.