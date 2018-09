Moskau (dpa) - Russland hat vor einer möglichen Stationierung neuer US-Atomwaffen in Deutschland gewarnt und mit Gegenschritten gedroht. Kremlsprecher Dmitri Peskow warf den USA vor, mit diesem Schritt die Spannungen in Europa zu verschärfen. Peskow reagierte damit auf einen Bericht des ZDF-Fernsehmagazins «Frontal 21», wonach die USA neue Atombomben auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz planen würden. Eine offizielle Bestätigung für solche Pläne gab es nicht.