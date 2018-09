Chantilly (dpa) - Englands Kapitän Wayne Rooney hat einen Wechsel innerhalb der englischen Liga zu einem neuen Club ausgeschlossen. «Manchester United und Everton sind die einzigen Vereine, für die ich jemals als Profi gespielt habe. Ich bin glücklich sagen zu können, dass ich, was immer in der Zukunft passieren wird, niemals für einen anderen Premier-League-Club spielen werde», sagte der 30 Jahre alte Stürmer von United vor der Fußball-EM in Frankreich. Rooney hat bis Juni 2019 einen Vertrag bei United. Zuletzt war spekuliert worden, dass Rooney seine Karriere in China oder den USA beenden könnte.