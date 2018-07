Coolangatta (dpa) - Ricky Harris ist nicht mehr dabei beim Dschungelcamp. Der Ex-TV-Talker bekam bei der Abstimmung in der vergangenen Nacht die wenigsten Zuschauerstimmen. «Das ist völlig okay, ich bin dankbar, dass ich es so weit geschafft habe», sagte Harris nach der Verkündung am Lagerfeuer. Auch in den kommenden Tagen müssen die Kandidaten bei der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» noch Prüfungen bestehen. Der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin wird dann in der Nacht auf Sonntag feststehen.