Berlin (dpa) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland Windräder mit einer Gesamtleistung von 4750 Megawatt errichtet worden - so viel wie nie zuvor. Insgesamt wurden 1766 Windräder an Land gebaut. Die neuen Kapazitäten entsprechen theoretisch der Leistung von drei Atomkraftwerken. In Schleswig-Holstein wurde am meisten neue Windräder installiert, Schlusslicht mit einer Anlage ist Berlin.