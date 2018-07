Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will straffällig gewordene Flüchtlinge in Drittstaaten abschieben, wenn eine Rückkehr in die Herkunftsländer nicht möglich ist. Sie verhandelten mit der Türkei und anderen Ländern über die Rückübernahme auch solcher Flüchtlinge. Das sagte Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier der «Bild am Sonntag». Diese sollten nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden, wenn dort zum Beispiel Bürgerkrieg herrsche, sondern in das Land, über das sie in die EU gekommen seien. Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel die Rückkehr vieler Flüchtlinge nach Kriegsende gefordert.