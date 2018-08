Hamburg (dpa) - Wenige Tage vor dem EU-Gipfel zur Zukunft Großbritanniens in der EU hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Entgegenkommen signalisiert und Kompromissbereitschaft angemahnt. Sie wünsche sich, dass das Vereinigte Königreich auch in Zukunft ein aktives Mitglied in einer erfolgreichen Europäischen Union ist und bleibt, sagte sie beim traditionellen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus im Beisein des britischen Premiers David Cameron. Dieser beschwor die Handels- und Wertegemeinschaft Europas, forderte aber ebenso wie Merkel grundlegende Reformen.