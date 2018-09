Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei ist mit einer Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer von Islamisten in Syrien vorgegangen. 400 Beamte durchsuchten am Morgen die Ibrahim-Al-Khalil-Moschee und sieben Wohnungen. Computer und Unterlagen wurden beschlagnahmt, wie ein Sprecher mitteilte. Die Ermittlungen wegen der Planung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten laufen bereits seit sechs Monaten. Ein aus Marokko stammender 51-jähriger Imam steht unter Verdacht, junge Muslime zum islamistischen Kampf in Syrien gegen das dortige Assad-Regime aufgefordert zu haben.