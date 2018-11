New York (dpa) - «Raumschiff Enterprise» kommt wieder ins Fernsehen. Der New Yorker Sender CBS kündigte den inzwischen fünften Ableger des Serienklassikers an. Die Serie, die bislang nur den schlichten Arbeitstitel «Star Trek» hat, soll im Januar 2017 in den USA zu sehen sein und auch international vermarktet werden. Ob und wann sie auch in Deutschland zu sehen ist, ist aber unklar. Die neue Serie soll sich am Original anlehnen, aber viele neue Charaktere haben. Man könne den Fans zu keinem besseren Zeitpunkt eine neue Serie geben als jetzt, zum 50. Geburtstag des Originals, hieß es von CBS.