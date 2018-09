New York (dpa) - Der US-Rapper 50 Cent, der vergangene Woche Privatinsolvenz angemeldet hat, führt nach eigenen Angaben keinen luxuriösen Lebensstil. Der Musiker sagte Medienberichten zufolge vor einem Gericht in New York, der Schmuck, den er auf Fotos trage, sei meist geliehen, Luxusautos seien gemietet. Der Rapper und Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Curtis James Jackson III heißt, wird von einer Frau auf Schadenersatz verklagt, weil er ein Sexvideo von ihr ohne Zustimmung ins Internet gestellt haben soll.