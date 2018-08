Istanbul (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Türkei Zusammenarbeit mit der Terrormiliz IS vorgeworfen und die Krise mit Ankara damit weiter verschärft. Mit dem Abschuss des russischen Kampfjets vor einer Woche habe die Türkei den Ölhandel des IS sichern wollen, sagte Putin am Rande der Klimakonferenz in Paris. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wies das deutlich zurück. Sollte Russland dafür Beweise vorlegen können, würde er von seinem Amt zurücktreten, so Erdogan nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu.