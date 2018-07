Caracas (dpa) - Bei Protesten gegen die Lebensmittelknappheit in Venezuela hat die Polizei Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Nach Angaben der Journalistengewerkschaft SNTP wurden außerdem elf Journalisten angegriffen und ihre Ausrüstung gestohlen, als sie über die Demonstration in der Hauptstadt Caracas berichteten. Der regierungstreue Bürgermeister von Caracas macht die Opposition für die Zusammenstöße verantwortlich. Venezuela befindet sich in einer schweren Die bürgerliche Opposition will den sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro per Volksentscheid absetzen.