Lech (dpa) - Die niederländische Prinzessin Alexia ist beim Skifahren in Lech am Arlberg verunglückt. Die Zehnjährige brach sich den Oberschenkel und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Einen Zusammenstoß oder Fremdverschulden soll es nicht gegeben haben. Alexia ist die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima. Die niederländische Königsfamilie verbringt ihren Winterurlaub traditionell in Lech am Arlberg. Im Jahr 2012 hatte Prinz Friso dort einen schweren Unfall, verlor das Bewusstsein und starb im August 2013.