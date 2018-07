Bonn (dpa) - Die Deutsche Post hält auch nach fast vier Wochen Streik an der umstrittenen Ausgliederung von Paketgesellschaften mit niedrigerer Bezahlung fest. «Dass es die neuen Gesellschaften gibt, ist für uns nicht verhandelbar», sagte Konzernchef Frank Appel der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung». Für die bevorstehenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi an diesem Freitag und Samstag zeigte er sich dennoch zuversichtlich. Bei Kunden der Post wird derweil Kritik an der verspäteten Beförderung eiliger Sendungen lauter.