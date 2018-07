Berlin (dpa) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will am Jahrestag des Krim-Referendums in Berlin um Unterstützung für sein Land werben. Am Vormittag wird Poroschenko von Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen. Später trifft er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unmittelbar vor seinem Besuch verlangte Poroschenko in der «Bild»-Zeitung eine Verlängerung der westlichen Sanktionen gegen Russland mindestens bis zum Jahresende. Den pro-russischen Separatisten warf er vor, die vereinbarte Waffenruhe in der Ostukraine nicht einhalten.