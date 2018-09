Moers (dpa) - Alles dunkel, weit und breit kein Bauernhof - und durchs niederrheinische Moers läuft ein kleines Schwein. Polizisten fanden das herrenlose Tier in der Nacht und legten es beim Tierheim in die Nachtbox für Fundtiere. «Wir waren ziemlich überrascht, als da am Morgen ein Schwein drin lag», sagte heute die Teamleiterin Nicola Roßbach. Das Tierheim stellte eine Suchanzeige ins Onlinenetzwerk Facebook, die innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Mal geteilt wurde. Die Besitzer meldeten sich kurz darauf und wurden von dem Borstenvieh lebhaft begrüßt.