Neustadt/Weinstraße (dpa) - Nach einem Sprengstofffund in Neustadt an der Weinstraße hat die Polizei ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus geräumt. Die explosive Substanz war nach ersten Angaben der Beamten bei Ermittlungen in einer Wohnung des Hauses in Rheinland-Pfalz entdeckt worden. Zu Art und Menge des Sprengstoffs wollte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Auch zum Bewohner der Wohnung wurden keine näheren Angaben gemacht.