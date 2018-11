Woldegk (dpa) - Nach der Brandstiftung in einem von Flüchtlingen und Deutschen bewohnten Haus im mecklenburgischen Woldegk hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Die beiden Jugendlichen sollen am Montagabend im Keller des vierstöckigen Hauses das Feuer gelegt haben. Ein politisch motivierter Hintergrund könne ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben zur Identität der Festgenommenen machte sie nicht. In dem Haus wohnen 35 Menschen, darunter zehn Flüchtlinge. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen.