Mailand (dpa) - Schon vor Bekanntgabe seines erwarteten Wechsels zu Inter Mailand hat sich Lukas Podolski von den Anhängern des FC Arsenal verabschiedet. «Ich kann meine Dankbarkeit für die Arsenal-Fans nicht in Worte fassen, für alles, was ihr für mich in meinen Jahren in London getan habt», schrieb der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Instagram. «Hoffentlich treffen wir uns wieder!» Der 29-Jährige soll bis zum Saisonende nach Italien ausgeliehen werden und absolvierte am Morgen den Medizincheck in Mailand.