Mailand (dpa) - Lukas Podolski ist zum Medizincheck bei Inter Mailand in Italien eingetroffen. Der 29-Jährige wurde am Abend am Flughafen von Hunderten Fans empfangen. «Forza Inter, ich hoffe auf eine großartige Saison. Ich bin sehr glücklich, hier angekommen zu sein», sagte Podolski. Der Nationalspieler soll bis zum Saisonende vom FC Arsenal an Inter ausgeliehen werden. Er soll an diesem Samstag den Medizincheck absolvieren und dann den Vertrag unterschreiben. Am Nachmittag könnte er schon mit dem Team trainieren, am Dienstag gegen Juventus Turin das erste Mal in der Serie A auf dem Platz stehen.