Kuala Lumpur (dpa) - Peking wird 2022 Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Auf der 128. Session des Internationalen Olympischen Komitees in Kuala Lumpur gewann Chinas Metropole die Wahl gegen Almaty. Peking ist die erste Stadt, die nach Sommerspielen auch Winterspiele ausrichtet. Nach 2018 in Pyeongchang und 2020 in Tokio wird damit zum dritten Mal hintereinander das Sportereignis in Asien stattfinden. Almaty, der Außenseiter aus Kasachstan, hatte sich bereits vergeblich um die Spiele 2014 beworben.