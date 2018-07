Rom (dpa) - Zum Beginn der Osterfeierlichkeiten im Vatikan hat Papst Franziskus seine Priester dazu aufgerufen, wieder zu einem wahrhaft spirituellen Leben zurückzukehren und sich weniger von den Verlockungen der modernen Welt ablenken zu lassen. «Wir spüren, dass unsere Seele dahinschwindet vor Durst nach Spiritualität», sagte er am Gründonnerstag in seiner Predigt zur traditionellen Chrisam-Messe im Petersdom und sprach von «einem Übermaß an Spiritualitäten mit dem Prädikat «light». Anschließend weihte das Kirchenoberhaupt die heiligen Salbungsöle und die Priester erneuerten ihr Weihversprechen.