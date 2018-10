Rom (dpa) - Katholische Ehen können künftig leichter für ungültig erklärt werden. Der Vatikan hat dazu zwei Apostolische Schreiben (Motu Proprio) von Papst Franziskus vor gestellt. Zentrales Element ist, dass Ehen nun schon in erster Instanz von einem kirchlichen Gericht oder auch einem Bischof annulliert werden können, eine zweitinstanzliche Entscheidung also nicht mehr zwingend erforderlich ist. An der Unauflöslichkeit der Ehe und damit dem Verbot der Ehescheidung hält der Vatikan unverändert fest.