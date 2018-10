Islamabad (dpa) – Pakistan will nahe der Grenze zum verfeindeten Nachbarland Indien Militärübungen durchführen. Kampfjets, Panzer und Artillerie kämen bei den Manövern in der ostpakistanischen Provinz Punjab zum Einsatz, sagte ein Sprecher des Militärs. Das Gebiet liegt rund 50 Kilometer von der Grenze zu Indien entfernt. In den vergangenen Monaten waren die Spannungen zwischen beiden Atommächten über die umstrittene Region Kaschmir erneut aufgeflammt. Indien wirft Pakistan vor, Terroristen zu unterstützen, die im September einen Anschlag auf einen indischen Militärstützpunkt in Kaschmir verübten.