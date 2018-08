Budapest (dpa) - Sollte Ungarn in der kommenden Woche den Krisenfall ausrufen, soll jeder illegale Einwanderer «sofort verhaftet» werden. Das sagte Ministerpräsident Viktor Orban in Budapest. «Wir werden sie nicht mehr höflich begleiten wie bisher.» Orban betonte, dass die EU ihre Außengrenze schützen müsse. Am kommenden Dienstag will Ungarns Kabinett entscheiden, ob der Krisenfall ausgerufen wird. Dieser bedeutet unter anderem, dass das Militär die Grenzschützer unterstützen darf.