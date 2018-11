Berlin (dpa) - Die Debatte um die Einrichtung von Transitzonen an den Grenzen Deutschlands hält an. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann ist gegen eine entsprechende Forderung der Union. «Wir brauchen dringend mehr Ordnung bei der Einreise von Flüchtlingen, aber die Einrichtung von Haftanstalten für Tausende von Flüchtlingen an der Grenze lehne ich ab», sagte Oppermann in Berlin. Die CDU wirbt um die Zustimmung des Koalitionspartners SPD. Sie könnten «ein weiteres vernünftiges Element» zur Entspannung der Lage sein, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber in Berlin.