Berlin (dpa) - Die von Österreich erst vor wenigen Tagen festgelegte Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern dürfte nach Meinung von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner schon in wenigen Monaten erreicht sein. Bei 37 500 Anträgen werde in diesem Jahr gestoppt und das werde voraussichtlich noch vor dem Sommer der Fall sein. Das sagte Mikl-Leitner der «Welt am Sonntag». Sollte diese Zahl überschritten werden, wolle Österreich hart bleiben und die Flüchtlinge zurückweisen oder ihre Anträge nicht mehr bearbeiten.