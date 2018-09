Heppenheim (dpa) - Nach einem Missbrauchsskandal und Personalwechseln an der Spitze sucht die Odenwaldschule einen neuen Anfang. Der Trägerverein will heute über eine Änderung der Rechtsform abstimmen. Die Privatschule im südhessischen Heppenheim will nicht mehr ein eingetragener Verein sein. Nun soll sie eine gemeinnützige GmbH werden, deren alleiniger Gesellschafter eine ebenfalls neue Stiftung ist. Mit dem Neuanfang sollen auch Vertreter der Missbrauchs-Opfer besser berücksichtigt werden. Vor fünf Jahren waren lange zurückliegende sexuelle Übergriffe auf Schüler bekanntgeworden.