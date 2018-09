Washington (dpa) - Barack Obama hat zum letzten Mal als US-Präsident Halloween im Weißen Haus gefeiert. Im Garten verteilte er zusammen mit First Lady Michelle Süßigkeiten an verkleidete Schüler aus der Region und an Kinder von Militärs. Die Kleinen kamen verkleidet als Superhelden, Flugzeuge, Boxer und Tiere. Mehrere Jungen kamen auch als Barack Obama. Rund 4000 Gäste waren im fantasievoll geschmückten Weißen Haus erwartet worden: Unter dem Motto «Eine Märchenbuch-Reise» war der Amtssitz geschmückt mit Figuren und Motiven aus Märchen wie «Peter Pan», «Alice im Wunderland» und «Der Zauberer von Oz».