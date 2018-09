Washington (dpa) - Mit einer Reihe kleinerer Maßnahmen will US-Präsident Barack Obama ehemaligen Häftlingen die Rückkehr in ein normales Leben erleichtern. Beispielsweise soll das Amt für Personalverwaltung frühere Insassen in Bewerbungsverfahren erst später nach deren kriminellen Vergangenheit befragen. Damit sollen die früheren Häftlinge bei Jobinterviews beeindrucken können, anstatt sofort abgewiesen zu werden. Vorgesehen ist auch, ihnen den Zugang zu günstigen Wohnung zu erleichtern.