Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will mit ehrgeizigen Klimazielen zum Kampf gegen den Treibhauseffekt beitragen. Vier Monate vor der Internationalen Klimakonferenz in Paris verkündete er dazu die bisher schärfsten Maßnahmen. Als Kernpunkt der neuen Regeln müssen Kraftwerke in den USA erstmals ihren Schadstoffausstoß reduzieren - bis 2030 um 32 Prozent im Vergleich zu 2005. Verschärfte Klimaschutzmaßnahmen zählten von Anfang an zu den wichtigsten innenpolitischen Vorhaben Obamas.