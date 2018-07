Hannover (dpa) - Tag zwei des Deutschland-Besuchs von US-Präsident Barack Obama: Nach der Eröffnung der Hannover Messe am Abend wollen er und Kanzlerin Angela Merkel den traditionellen Messerundgang absolvieren. Im Anschluss will Obama eine Rede halten, die in seinem Umfeld als Schwerpunkt des Besuchs angesehen wird. Am Nachmittag wird das bis dato bilaterale Treffen zu einer Art G5-Format: Dann stoßen Großbritanniens Premier David Cameron, Frankreichs Präsident François Hollande und Italiens Regierungschef Matteo Renzi hinzu.