Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama ruft nach den Terroranschlägen von Paris sein nationales Sicherheitsteam zusammen. Er werde sich vor seinem Abflug zum G20-Gipfel in der Türkei über geheimdienstliche Erkenntnisse informieren lassen, hieß es aus dem Weißen Haus. Neben Washington wurden in anderen größeren Städten der USA, etwa in New York, Chicago und Los Angeles, die Schutzmaßnahmen verstärkt. Polizisten patrouillieren vor französischen und anderen als strategisch wichtig eingestuften Einrichtungen.