Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat mit führenden Polizeivertretern über Konsequenzen aus der jüngsten Eskalation der Gewalt beraten. Laut dem Weißen Hauses wollte er sich vor allem über ihre Ideen für eine Verbesserung des Vertrauensverhältnisses zwischen Polizei und Gemeinden informieren. Anlass für das Treffen waren die jüngsten tödlichen Polizeischüsse auf zwei Schwarze in zwei Bundesstaaten und die Ermordung von fünf Polizisten in Dallas. Obama will heute bei einer Gedenkfeier in Dallas sprechen und mit Angehörigen der getöteten Polizisten zusammentreffen.