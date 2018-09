Berlin (dpa) - Mehrere hundert Anhänger der islamkritischen Pegida-Bewegung und ungefähr ebenso viele Gegendemonstranten haben sich am Abend in Berlin gegenübergestanden. Weder die Pegida-Bewegung noch ihre Gegner konnten mehr Demonstranten mobilisieren als in den vergangenen Wochen. Für den Berliner Pegida-Ableger Bärgida gingen rund 400 Menschen auf die Straße. Einige hundert Gegendemonstranten zogen unter dem Motto «Gemeinsam gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung» vom Bundeskanzleramt Richtung Alexanderplatz.