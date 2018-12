Stockholm (dpa) - In Stockholm werden heute die Nobelpreisträger in Chemie verkündet. Im vergangenen Jahr hatte die Jury einen Deutschen geehrt: Stefan Hell und zwei US-Amerikaner bekamen den Preis für die Erfindung superauflösender Mikroskope. Anfang der Woche waren bereits die anderen naturwissenschaftlichen Nobelpreise verkündet worden. Mit der Verkündung des Literaturnobelpreises in Stockholm morgen und des Friedensnobelpreises in Oslo am Freitag geht die Nobel-Woche zu Ende. Verliehen werden alle Preise am 10. Dezember.