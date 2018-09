Berlin (dpa) - Die Schüler der 9. Klassen in Deutschland haben sich nach einer neuen Kompetenzstudie im Fach Englisch «deutlich verbessert», in Deutsch dagegen herrscht Stagnation. Das geht aus dem neuen Ländervergleich «IQB-Bildungstrend 2015» hervor. Nach Ländern geordnet, kommen die Forscher zu diesem Ergebnis: Bayern bleibt bei Bildungserfolgen an der Spitze, Schleswig-Holstein ist neben Sachsen Aufsteiger, Baden-Württemberg schwächelt, Bremen und Berlin sind weiterhin oft Schlusslichter.