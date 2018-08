Berlin (dpa) - Das Spitzentreffen der drei Parteivorsitzenden der schwarz-roten Koalition ist von neuen Attacken der CSU wegen der Flüchtlingspolitik überlagert worden. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer erneuerte vor dem Treffen seine Kritik am Asylkurs der Bundesregierung. Mit Blick auf Äußerungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu einem möglichen Ende von Grenzkontrollen in Bayern sprach er von «Selbstherrlichkeit». Kanzlerin Angela Merkel, Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel kamen am Abend in Berlin zusammen, um über einen Fahrplan für strittige Sachfragen zu beraten.