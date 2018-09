Los Angeles (dpa) - Die britische Schauspielerin Kate Winslet hat die vierte Golden-Globe-Trophäe in ihrer Laufbahn gewonnen. Für ihre Rolle als loyale Mitarbeiterin von Apple-Mitbegründer Steve Jobs in «Steve Jobs» wurde sie in der Nacht in Beverly Hills zur besten Nebendarstellerin gekürt. Der Schauspieler Sylvester Stallone gewann seine erste Golden-Globe-Trophäe. Er wurde als bester Nebendarsteller für seine Rolle in «Creed - Rocky’s Legacy» geehrt. In dem Film von US-Regisseur Ryan Coogler steigt Stallone als alternder Box-Trainer Rocky Balboa in den Ring.