Berlin (dpa) - Eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Syrien-Einsatz von «Awacs» der Nato ist in Berlin noch umstritten. Aus Sicht der Grünen wäre das «eine direkte Beteiligung an einem Kampfeinsatz». «Das wäre die nächste Stufe der Ausweitung der Beteiligung der Bundeswehr in der Region», sagte der Verteidigungspolitiker Tobias Lindner. Dafür wäre ein neues Mandat des Bundestages notwendig, betonte er. Die Nato hatte gestern bestätigt, dass sie gebeten worden ist, der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz IS «Awacs»-Flugzeuge zur Verfügung zu stellen.