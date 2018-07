Ascona (dpa) - Abschied aus Ascona: Joachim Löw beendet heute mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft das Trainingslager in der Schweiz. Die abschließende Übungseinheit im Stadio Comunale steht bereits ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft morgen in Gelsenkirchen gegen Ungarn. Der Bundestrainer kann personell eine deutlich stärkere Mannschaft aufbieten als beim 1:3 in Augsburg gegen die Slowakei. Neben Mesut Özil werden diesmal unter anderem auch Torwart Manuel Neuer, Angreifer Thomas Müller, Toni Kroos und Lukas Podolski dabei sein.