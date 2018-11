Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die Jobcenter in Deutschland mit einem neuen Gesetz von Bürokratie befreien. Sie sei froh, dass das Gesetz zur Entbürokratisierung in den Jobcentern am 3. Februar Thema im Kabinett sein werde, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles der Deutschen Presse-Agentur. Auch angesichts der Flüchtlinge stünden die Jobcenter vor enormen Herausforderungen. Bereits Mitte 2014 hatte eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern Vorschläge für Rechtsvereinfachungen in den Jobcentern auf den Tisch gelegt.