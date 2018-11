Schweinfurt (dpa) - Schüsse aus einer Wohnung haben in der bayerischen Stadt Schweinfurt die Polizei auf den Plan gerufen. Heute Mittag hatte ein Zeuge gemeldet, dass ein Mann aus einer Wohnung heraus in Richtung Straße feuere. Die Polizei riegelte das Gebiet sofort ab, Bewohner des Hauses wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Nach mehreren Stunden der Belagerung drangen Beamte schließlich in das Haus ein und nahmen zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren fest. Die Hintergründe der Schüsse sind noch unklar.