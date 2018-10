Frankfurt/Main (dpa) - Joachim Löw setzt nach dem Ausfall von Marco Reus in der EM-Qualifikation gegen Polen große Hoffnungen auf Mario Götze und Mesut Özil in der Offensive. Beide Fußball-Weltmeister werden morgen Abend in Frankfurt in der deutschen Startelf stehen, kündigte der Bundestrainer an. Özil würden die Knieprobleme nicht mehr behindern. Von Bayern-Profi Götze erwartet Löw, «dass er zeigen will, was in ihm steckt».