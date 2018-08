London (dpa) - Die besten deutschen Tennisprofis Angelique Kerber und Alexander Zverev haben in Wimbledon die zweite Runde erreicht. Der an Nummer zehn gesetzte Hamburger gewann gegen den Russen Jewgeni Donskoi 6:4, 7:6, 6:3. Zverev bekommt es bei dem Grand-Slam-Turnier in London jetzt mit dem Amerikaner Frances Tiafoe oder Robin Haase aus den Niederlanden zu tun. Kerber setzte sich gegen die Qualifikantin Irina Falconi aus den USA 6:4, 6:4 durch. Die Nummer eins der Welt trifft nun auf die Belgierin Kirsten Flipkens.