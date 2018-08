Suhl (dpa) - Rund ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen in einem Flüchtlingsheim in Suhl ist Anklage gegen die ersten tatverdächtigen Asylbewerber erhoben worden. Er rechne damit, dass binnen kürzester Zeit zunächst 18 Asylbewerber angeklagt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Meiningen. Zuvor hatte das «Freie Wort» berichtet. 17 mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft. In der Erstaufnahmestelle in Suhl war Mitte August die Lage eskaliert, nachdem ein 25-Jähriger mehrere Seiten aus einem Koran gerissen und demonstrativ in eine Toilette geworfen haben soll.