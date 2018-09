München (dpa) - Nach der großen Demonstration gegen den G7-Gipfel in München ist die Nacht ruhig verlaufen. Weder in München noch rund um den Gipfelort Schloss Elmau habe es besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit den G7-Protesten gegeben, teilte die Polizei mit. In den oberbayerischen Orten Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen und Krün wollen Gipfelgegner heute die bereits angelaufenen Dauerkundgebungen der Gipfelgegner fortsetzen. Der G7-Gipfel beginnt am Sonntag. Auf Schloss Elmau treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen.