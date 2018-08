Düsseldorf (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS am Düsseldorfer Flughafen festnehmen lassen. Gegen den 22 Jahre alten Deutschen Kerim Marc B. besteht ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs. Er soll 2013 und 2014 nach Syrien gereist sein und sich dem «Islamischen Staat Irak und Großsyrien» angeschlossen haben. Ihm wird zur Last gelegt, eine Waffenausbildung durchlaufen und dadurch schwere staatsgefährdende Gewalttaten vorbereitet zu haben. Morgen soll der 22-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.